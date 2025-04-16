Индуистский священник приговорен к семи годам тюрьмы за изнасилование прихожанки, пишет Daily Mail.

Мураликришнан Пуликкал, известный среди последователей как «Свами» или «Баба», возглавлял храм Шри Катиргаама Скантан в северном районе Лондона Барнет. Суд установил, что священник злоупотреблял своим положением, манипулируя уязвимыми женщинами из числа своих последовательниц. Он убеждал их, что они были связаны с ним в прошлых жизнях, и использовал это для достижения своих целей.

Одна из потерпевших, обратившаяся к священнику за помощью в сохранении брака, рассказала на суде, как Пуликкал неоднократно посещал ее дом под предлогом доставки освященной пищи. Он требовал, чтобы женщина показывала ему части своего тела, утверждая, что это необходимо для «исцеления». Когда она пыталась сопротивляться, священник угрожал применить против нее черную магию. В июне 2022 года мужчина ее изнасиловал, в то время как дети спали в соседней комнате.

Другая потерпевшая, вдова с проблемами здоровья, за три месяца пожертвовала храму £128 тысяч. Суд услышал, что Пуликкал требовал оплаты наличными за так называемые «особые благословения», стоимость которых достигала £500 за сеанс. Женщина рассказала, что во время этих сеансов священник без ее согласия прикасался к ее волосам и телу, прижимал ее руку к своему паху и угрожал «проклясть», если она откажется подчиняться.

Пуликкал, который на всех заседаниях появлялся в традиционной бело-коричневой одежде, продолжает отрицать все выдвинутые против него обвинения. Его адвокаты заявили о намерении подать апелляцию на вынесенный приговор. Имена потерпевших в соответствии с британским законодательством не раскрываются.

Ранее священник начал чистить зубы волосами подростка после замечания ей.