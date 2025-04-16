Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Студентка из Благовещенска «спасала» деньги и отдала мошенникам 10,5 млн рублей

В Амурской области студентка перевела мошенникам 10,5 млн рублей
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В полицию Благовещенска обратилась студентка одного из вузов амурской столицы, девушка сообщила, что стала жертвой мошенников. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с девушкой от имени сотрудников учебного заведения. Ее попросили зарегистрироваться на сайте одного из ведомств области, чтобы пройти тестирование.

Студентка поверила мошеннику и продиктовала код из СМС-сообщения, для того чтобы закончить регистрацию. После этого ей на телефон стали поступать звонки от неизвестных, которые сообщили о том, что ее денежные средства могут похитить аферисты и она должна «спасти» их, переведя на безопасный счет.

Под диктовку злоумышленников потерпевшая перевела мошенникам около 10,5 млн рублей, хранившихся на ее банковском счете и принадлежавших ее отцу.

До этого сообщалось, что профессор из Ростова-на-Дону поверил аферистам и лишился более 22 миллионов рублей. Аферисты сообщили педагогу, что он стал фигурантом уголовного дела. При этом на мужчину оказывалось психологическое давление, преступники потребовали, чтобы мужчина уехал из дома. Только спустя некоторое время полиции и людям из близкого окружения удалось связаться с пострадавшим и поговорить. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге мошенники развели руководительницу клиники на 8 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами