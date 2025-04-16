Студентка из Благовещенска «спасала» деньги и отдала мошенникам 10,5 млн рублей

В полицию Благовещенска обратилась студентка одного из вузов амурской столицы, девушка сообщила, что стала жертвой мошенников. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с девушкой от имени сотрудников учебного заведения. Ее попросили зарегистрироваться на сайте одного из ведомств области, чтобы пройти тестирование.

Студентка поверила мошеннику и продиктовала код из СМС-сообщения, для того чтобы закончить регистрацию. После этого ей на телефон стали поступать звонки от неизвестных, которые сообщили о том, что ее денежные средства могут похитить аферисты и она должна «спасти» их, переведя на безопасный счет.

Под диктовку злоумышленников потерпевшая перевела мошенникам около 10,5 млн рублей, хранившихся на ее банковском счете и принадлежавших ее отцу.

До этого сообщалось, что профессор из Ростова-на-Дону поверил аферистам и лишился более 22 миллионов рублей. Аферисты сообщили педагогу, что он стал фигурантом уголовного дела. При этом на мужчину оказывалось психологическое давление, преступники потребовали, чтобы мужчина уехал из дома. Только спустя некоторое время полиции и людям из близкого окружения удалось связаться с пострадавшим и поговорить. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге мошенники развели руководительницу клиники на 8 млн рублей.