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Медиапремия «Апостол» представила состав жюри третьего сезона

Работы в новом сезоне премии «Апостол» будут оценивать 36 экспертов
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Пресс-служба Центра развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК)

Работы участников нового сезона медиапремии «Апостол» будут оценивать 36 экспертов. Об этом сообщили организаторы премии.

В состав вошли представители «Газеты.Ru», Яндекса, РБК, T—Ж, Туту.ру, Кинопоиска, FLOWWOW, а также эксперты из Independent Media, ТАСС, Skillbox Holding и других компаний.

Отмечается, что состав жюри полностью обновляется каждый сезон, что позволяет премии оставаться в контакте с реальной ситуацией на медиарынке.

При оценке проектов акцент будет делаться не на известности проекта, а на идее, ее воплощении и отклике, который она вызывает. Проекты оцениваются по двум направлениям. Председателем жюри в направлении «медиа» назначен главный редактор «Московских новостей» Александр Березкин, а в направлении «бренд-медиа» — продюсер UGC-площадки «Блоги компаний» в «Бизнес-секреты» Дмитрий Протопопов.

«Премия Апостол — это идеальный питч для вашего бренд-медиа. Участие — это как попасть на VIP-вечеринку: новые знакомства, обмен опытом, возможность выделиться на фоне конкурентов. Если пройдете мимо, то рискуете остаться в тени. Так что хватайте свой шанс стать звездой в мире медиа», сказал Протопопов.

По мнению Березкина, участие в профессиональных премиях — это не просто борьба за статус, а возможность заявить о своих стандартах, вдохновить коллег и задать вектор развития всей индустрии.

«Для медиа и бренд-медиа это знак качества и признание экспертного сообщества, коллег. Победа или даже номинация усиливает репутацию, привлекает партнеров и таланты, а главное — мотивирует редакцию развиваться дальше», — добавил он.

Участники могут подать проекты в одной из девяти категорий, а также побороться за титулы «Лучшее медиа» и «Лучшее бренд-медиа». Прием заявок участие открыт до 20 июня 2025 года.

Напомним, организаторами премии выступают АКАР и ЦРБК при поддержке издания «Лайфхакер» и диджитал-агентства «Палиндром». Официальный медиапартнером выступил медахолдинг Rambler&Co.

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