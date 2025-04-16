Independent: в Англии лиса едва не утонула в мазуте, но была спасена

В Англии нашли и спасли лису, чуть не утонувшую в мазуте, пишет Independent.

Сотрудники Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) спасли лису, которая полностью увязла в густом мазуте внутри заброшенного здания. Животное заметил прохожий, увидевший лишь два глаза и уши, торчащие из черной маслянистой массы.

«Эта бедная лиса полностью увязла в густой, смолоподобной субстанции и не могла пошевелиться. Мы не знаем, как долго она там пробыла – это чудо, что ее вообще заметили», – рассказала инспектор RSPCA Хелен Смит.

Мазут вытек из поврежденной хранилищной цистерны в подвале, добавили специалисты. Зоозащитники достали животное из ямы с помощью специального захвата. После этого ветеринары отмыли лису от нефтепродуктов с использованием моющих средств.

«Масло было настолько густым, что с первого раза очистить его полностью не удалось. На следующий день лиса все еще оставалась черной, но стала немного чище», – отметила Смит.

Животное доставили в Центр дикой природы Stapeley Grange для дальнейшего лечения. Несмотря на тяжелое состояние, ветеринары надеются на выздоровление.

«Это худший случай загрязнения нефтепродуктами, который я когда-либо видел», – заявил менеджер центра Ли Стюарт.

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