Врачи удалили 15-килограммовую опухоль из брюшной полости пациентки

В Набережных Челнах хирурги четыре часа оперировали пациентку с огромной опухолью брюшной полости. Об этом сообщает портал «Татар-Информ».

45-летняя пациентка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, женщина не могла самостоятельно передвигаться. В ходе обследования медики обнаружили в брюшной полости женщины огромное новообразование. Опухоль разрослась из кисты яичника и заняла всю брюшную полость.

«Осложнялось все тем, что сосуды, которые питали опухоль, достигали пяти сантиметров, при норме в три-четыре миллиметра. Проводить УЗИ было не показательно, нам бы пришлось идти вслепую», — объяснил онколог горбольницы №2 Тимур Ямаев.

Новообразование удаляли четыре часа, оно оказалось злокачественным. После операции пациентка призналась, что отмечала рост опухоли, но не стала обращаться за помощью. В течение двух недель она находилась под наблюдением медиков и была выписана на амбулаторное лечение под наблюдение онколога.

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