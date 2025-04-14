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«Нас все бросили, дети страдают»: россиянин – об отдыхе в Эмиратах после выброса мазута

Россиянин пожаловался на туроператоров после разлива мазута в ОАЭ
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Фото очевидца

Туроператоры предлагают отдыхающим в эмирате Фуджейра оплатить проживание в других отелях после разлива мазута в море. Об этом «Газете.Ru» рассказал россиянин Олег, отдыхающий в отеле Novotel Fujairah.

«Ситуация ужасная, все от нас отказались, бросили все операторы. Мы без моря уже много дней, дети страдают. Есть другие пляжи, но нас отказываются везти. Предлагают еще раз заплатить деньги и уехать в другие отели на море, но это несправедливо. Мы оплатили дорогой тур, а сами страдаем. Все молчат, пляжи закрыты, мазут страшный, запах ужасный. Никто ничего не чистит, информации нет. Мы два дня просили у своих операторов решить проблему – безрезультатно. В отеле есть еще гости из Белоруссии, все мы в одинаковых условиях», – сказал он.

До этого россиянка, отдыхающая в пятизвездочном отеле эмирата Фуджейра, рассказала, что запах мазута с пляжа ощущается даже в номерах. По ее словам, туристам предлагают самостоятельно добираться до чистых пляжей.

Ранее на побережье Краснодарского края обнаружили новый выброс нефтепродуктов.

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