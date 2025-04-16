В Иркутске буйный пациент психбольницы напал на медсестру, выбил дверь и сбежал

В Иркутске мужчина сбежал из психиатрической больницы, потому что хотел встретиться с родственниками. Об этом сообщает областное управление МВД.

В полицию обратились сотрудники медицинского учреждения, которые сообщили о побеге пациента. Мужчина, находившийся на принудительном лечении, устроил ссору с персоналом, применил физическую силу к одной из медсестер, выбил дверь и сбежал.

Задержать беглеца удалось спустя три часа. Молодой человек объяснил стражам порядка, что покинул больницу, потому что хотел встретиться с родственниками, проживающими в Иркутске. Мужчина возвращен в медицинское учреждение.

До этого сообщалось, что в Бурятии пьяный мужчина устроил погром в магазине и избил продавца. Нетрезвый мужчина начал распивать спиртное прямо в торговом зале, продавец сделала ему замечание. В ответ хулиган перепрыгнул через прилавок и начал избивать женщину. Злоумышленника удалось скрутить, пострадавшая госпитализирована, состояние женщины оценивается как тяжелое.

Ранее голый пациент сбежал из больницы, устроил погром в магазине и откусил нос продавцу.