В квартире в Петербурге прогремел взрыв из-за неудачной попытки разжечь кальян

В Сестрорецке взрыв выбил окна в квартире

В Петербурге в многоквартирном доме произошел взрыв. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Курортном районе города, в Сестрорецке. В помещении на втором этаже выбило окна. По данным издания, причиной хлопка стала газовая горелка. Во время происшествия никто не пострадал.

На данный момент на месте работают сотрудники экстренных служб.

Как сообщает «Фонтанка», по предварительным данным, причиной взрыва стал газовый баллон. Помимо окна в квартире пострадала межкомнатная дверь.

Хлопок произошел после того, как находившиеся в помещении люди решили покурить кальян, но неправильно его разожгли.

Подобный случай произошел в другом районе Петербурга – Колпинском. Взрыв прогремел в многоквартирном доме из-за самогонного аппарата. После хлопка начался пожар, который охватил 26 квадратных метров.

В результате пострадал мужчина, его госпитализировали с ожогами 40% тела.

Ранее в Узбекистане после взрыва газового баллона беременная женщина получила ожоги 70% тела и сама родила ребенка.