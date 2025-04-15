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Мошенники запугали школьницу из Омска детдомом и выманили все накопления ее родителей

В Омске девочка тайно выполняла указания мошенников и оставила семью без денег
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Ilya Naymushin/Reuters

В Омске 13-летняя девочка перевела мошенникам все сбережения семьи после угроз отправить родителей в колонию, а ее в детский дом. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с несовершеннолетней от лица сотрудника школы, который сообщил, что девочка регулярно прогуливает уроки. Для подтверждения уважительной причины отсутствия потребовали создать учетную запись на портале «Госуслуги» и продиктовать код из СМС-сообщения.

Затем последовал звонок от лжеполицейского, утверждавшего, что родители девочки подозреваются в финансировании терроризма. Подростку показали фальшивое удостоверение и пригрозили детдомом, если она не поможет «следствию».

Ночью школьница взяла телефон матери и с помощью двух банковских приложений перевела 430 тысяч рублей мошенникам. О происшествии родители узнали только после пропажи средств и обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Волгоградской области подросток «спасал» родителей и отдал мошенникам миллион рублей.

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