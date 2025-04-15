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Подмосковные пловцы завоевали две медали на чемпионате России

Спортсмены из Подмосковья выиграли 2 медали на чемпионате по плаванию
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Unsplash

Спортсмены из Подмосковья завоевали 2 медали в первый день чемпионата России по плаванию в Казани, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Пловцы Иван Гирев и Роман Акимов завоевали серебро в мужских стартах на дистанции 200 м вольным стилем.

Спортсмены показали одинаковый результат.

В этом году турнир является отбором к главному старту сезона. В июле лучшие представители России отправятся на чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапур.

Всего в чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани с 13 по 18 апреля, принимают участие 811 спортсменов. Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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