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Ученые выяснили, как слоны планируют свои путешествия

JAE: слоны экономят энергию при передвижении
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laurenfinchy/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Оксфордского университета, Немецкого центра интегративных исследований биоразнообразия и Йенского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что африканские слоны выбирают маршруты для передвижения, позволяющие им тратить меньше энергии. Исследователи проанализировали данные GPS-наблюдений за 157 слонами, которые велись в течение 22 лет в Северной Кении. Анализ показал, что эти величественные животные принимают осознанные решения, стараясь избегать сложных рельефов и выбирая районы, богатые растительностью. Работа опубликована в журнале Journal of Animal Ecology (JAE).

Ученые использовали передовую математическую модель ENERSCAPE, учитывающую массу тела слона и рельеф местности, а также спутниковые данные о растительности и водоемах. Такой комплексный анализ помог спрогнозировать передвижения слонов и разработать стратегии их защиты.

Оказалось, что 94% слонов избегают крутых склонов и пересеченной местности, а 93% выбирают зоны с большим количеством растительности. Влияние водоемов оказалось менее однозначным: одни особи предпочитают оставаться поблизости, тогда как другие совершают длительные перемещения.

С увеличением скорости передвижения слоны становятся всё более избирательными в выборе маршрутов. Если они двигаются медленно, то 74% из них избегают сложных участков местности, 87% — при средней скорости и 93% — при быстром передвижении. Это свидетельствует о том, что слоны тщательно обдумывают баланс между затратами энергии и длиной пути.

Результаты исследования могут оказать значительное влияние на сохранение популяции слонов, помогая создавать оптимальные заповедники и миграционные коридоры. Кроме того, понимание энергетических затрат слонов позволит предсказать, как изменения климата повлияют на их привычки. Авторы работы подчеркивают, что дальнейшие исследования должны учитывать сезонные изменения, антропогенные факторы и долгосрочные климатические тенденции.

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