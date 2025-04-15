Ростовский профессор отдал аферистам 22 млн рублей и скрылся

Профессор из Ростова-на-Дону поверил аферистам и лишился более 22 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты связались с мужчиной 17 марта и общались с ним чуть более двух недель. Они заявили педагогу, что он стал фигурантом уголовного дела. При этом на мужчину оказывалось психологическое давление, неизвестные представлялись сотрудниками правоохранительных органов.

В результате профессор поверил злоумышленникам и отдал им 22,2 миллиона рублей, часть средств он получил от продажи автомобиля, остальное – его собственные накопления.

«Настолько глубоко мужчина поверил лжесотрудникам, что не доверял ни близким, ни коллегам, ни представителям реальных органов правопорядка», – сообщается в публикации.

Аферисты потребовали, чтобы мужчина уехал из дома. Только спустя некоторое время полиции и людям из близкого окружения удалось связаться с пострадавшим и поговорить.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент ведется расследование.

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