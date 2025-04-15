Подаренный на Украине принцу Гарри кулич оказался русским

Принцу Гарри подарили русский пасхальный кулич во время визита на Украину

Пасхальный кулич, который подарили младшему сыну короля Великобритании Карла III принцу Гарри во время тайного визита на Украину, оказался не украинским, а русским. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на комментарии в сети.

Пользователи интернета обратили внимание на то, что украинская выпечка, которую пекут на Пасху, не покрывается белой глазурью. Вместо белой заливки кулич украшают косичкой и крестом.

Судя по фото, опубликованному в интернете, принцу Гарри вручили именно русский пасхальный кулич с той самой белой помадкой сверху.

Необъявленный визит принца Гарри на Украину состоялся 10 апреля. Член британской королевской семьи в сопровождении четырех ветеранов посетил одну из клиник во Львове. По информации газеты The Telegraph, в медучреждении проходят лечение раненые украинские военнослужащие.

В издании отметили, что о визите принца Гарри стало известно только после того, как он покинул территорию Украины.

Ранее принца Гарри осудили за публичную поддержку Украины.