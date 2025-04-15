Подаренный на Украине принцу Гарри кулич оказался русским

Пасхальный кулич, который подарили младшему сыну короля Великобритании Карла III принцу Гарри во время тайного визита на Украину, оказался не украинским, а русским. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на комментарии в сети.
Пользователи интернета обратили внимание на то, что украинская выпечка, которую пекут на Пасху, не покрывается белой глазурью. Вместо белой заливки кулич украшают косичкой и крестом.
Судя по фото, опубликованному в интернете, принцу Гарри вручили именно русский пасхальный кулич с той самой белой помадкой сверху.
Необъявленный визит принца Гарри на Украину состоялся 10 апреля. Член британской королевской семьи в сопровождении четырех ветеранов посетил одну из клиник во Львове. По информации газеты The Telegraph, в медучреждении проходят лечение раненые украинские военнослужащие.
В издании отметили, что о визите принца Гарри стало известно только после того, как он покинул территорию Украины.
Ранее принца Гарри осудили за публичную поддержку Украины.