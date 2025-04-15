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«Не солонка»: врач раскрыл, откуда организм получает больше всего соли

Врач Бобровский: больше всего соли человек получает из полуфабрикатов
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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Самое опасное в соли — это наличие натрия, который является вредным компонентом и оказывает негативное воздействие на организм человека. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский.

Специалист отметил, что рекомендации по употреблению соли постоянно обновляются, потому что с каждым годом появляется все больше доказательств того, что соль повинна во многих болезнях цивилизации.

«Нормы употребления соли регулярно уменьшаются. В разных странах они разные, а вообще от 5 до 2 граммов соли в сутки, не более. Но важно понимать, что значительную часть соли мы получаем не из солонки, а из полуфабрикатов. Мы ее там даже не чувствуем, а она есть», — предупредил врач.

Недавно крупное исследование с участием почти полумиллиона взрослых британцев выявило связь между добавлением соли в пищу и повышенным риском развития депрессии и тревожных расстройств. Согласно данным, опубликованным в Journal of Affective Disorders, у людей, которые регулярно досаливали еду, вероятность возникновения этих психических расстройств была почти на 40% выше, чем у тех, кто избегал дополнительного употребления соли.

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