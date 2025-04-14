Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сосед приставал к двухлетней девочке в Ленобласти

В Ленобласти мужчина домогался двухлетней дочери соседей
close
Global Look Press

В Гатчинском районе Ленинградской области ранее судимый за наркотики местный житель приставал к двухлетней девочке. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

В поселке Кобралово Гатчинского района Ленинградской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту развратных действий в отношении малолетней.

Инцидент произошел вечером 12 апреля во дворе жилого дома на Центральной улице. В полицию обратился отец двухлетней девочки. Мужчина сообщил, что сосед трогал его дочь за половые органы. 38-летний подозреваемый объявлен в розыск. Известно, что ранее он был судим за хранение наркотиков.

До этого сообщалось, что в Челябинске задержан мужчина, который приставал к девочке в лифте. Как рассказала школьница, мужчина преследовал ее на улице и зашел вместе с ней в лифт, где дотронулся до нее. Это напугало девочку, и она рассказала все отцу и матери. В полиции установили личность подозреваемого, им оказался 37-летний местный житель, мужчина задержан.

Ранее в Екатеринбурге тренер приставал к 12-летней подопечной на соревнованиях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами