Сосед приставал к двухлетней девочке в Ленобласти

В Гатчинском районе Ленинградской области ранее судимый за наркотики местный житель приставал к двухлетней девочке. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

В поселке Кобралово Гатчинского района Ленинградской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту развратных действий в отношении малолетней.

Инцидент произошел вечером 12 апреля во дворе жилого дома на Центральной улице. В полицию обратился отец двухлетней девочки. Мужчина сообщил, что сосед трогал его дочь за половые органы. 38-летний подозреваемый объявлен в розыск. Известно, что ранее он был судим за хранение наркотиков.

До этого сообщалось, что в Челябинске задержан мужчина, который приставал к девочке в лифте. Как рассказала школьница, мужчина преследовал ее на улице и зашел вместе с ней в лифт, где дотронулся до нее. Это напугало девочку, и она рассказала все отцу и матери. В полиции установили личность подозреваемого, им оказался 37-летний местный житель, мужчина задержан.

Ранее в Екатеринбурге тренер приставал к 12-летней подопечной на соревнованиях.