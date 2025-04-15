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Вуз донес на студентку из-за публикации в Telegram и отчислил ее одним днем

Белгородский вуз отчислил студентку и донес на нее из-за сторис со свастикой
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Telegram-канал «Осторожно, новости»

Октябрьский районный суд Белгорода оштрафовал студентку местного вуза из-за сторис в Telegram. На это обратили внимание «Осторожно, новости».

Как сообщается, правоохранителям о публикации, сделанной 28 марта местной жительницей Викторией (имя изменено), рассказали сотрудники Белгородского университета кооперации, экономики и права, где до конца марта девушка училась на втором курсе. Оказалось, что деятельность студентов в соцсетях отслеживалась, а те самые публикации с демонстрацией нацистской символики заметил куратор Виктории, который и сообщил о них в деканат.

Известно, что вопросы вызвали две сторис девушки в Telegram, на одной из них она сфотографировалась на фоне свастики, а на другой — бросила картинку с российским флагом на пол и положила на изображение свастики свою руку.

«Это была шутка. Я это объясняла и в университете, и в суде, но никто не поверил», — говорит Виктория.

Университет решил отчислить ее в тот же день, объяснив это якобы имевшейся академической задолженностью. Кроме того, на белгородку составили четыре протокола за мелкое хулиганство и оштрафовали на 32 тыс. рублей. Перед этим девушка провела в отделении полиции двое суток.

Ранее россиянку оштрафовали за кавычки в комментарии о военных.

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