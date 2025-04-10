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В Курганской области отец школьницы поймал мужчину, который пытался изнасиловать его дочь

В Курганской области отец вышел встречать дочь после школы и спас ее от педофила
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Depositphotos

В Шадринске мужчина попытался изнасиловать девочку и был задержан ее отцом. Об этом сообщает СУ СКР по Курганской области.

Инцидент произошел 9 апреля на территории городского парка. Педофил заметил там школьницу, которая возвращалась домой после уроков, и попытался совершить преступление против ее половой неприкосновенности.

Однако ему помешал отец девочки, шедший ей навстречу. Он остановил злоумышленника и удерживал его до приезда полицейских.

В итоге 44-летнего мужчину задержали. Выяснилось, что он уже не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело, задержанный дал признательные показания.

Ранее неизвестный надругался над школьником в туалете на вокзале в Петербурге.

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