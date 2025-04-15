Женщине, потратившей 1,5 млн на пластику, изуродовали грудь в московской клинике

Москвичка сделала пластику груди в элитной клинике, но получила рубцы и ожоги

Москвичке изуродовали грудь во время маммопластики в московской клинике. Об этом ее адвокат рассказал Mash.

По данным Telegram-канала, 29-летняя Мария мечтала увеличить размер груди до 5-го размера и решила сделать операцию в клинике Sophie Fleur на Варшавском шоссе. За нее она отдала 350 тыс. рублей, но осталась не удовлетворена результатом и заплатила еще более 1 млн рублей за дополнительные манипуляции.

Однако после четырех операций у пациентки остались дыры с гноем, ожоги, обвисшие ушки и рубцы. Девушка тяжело переживала случившееся, но затем наняла адвоката и обратилась с заявлением в прокуратуру.

Она надеется вернуть деньги за процедуры и получить компенсацию за моральный вред. Прокомментировать сложившуюся ситуацию в клинике не смогли.

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