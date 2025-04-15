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Священник казачей бригады «Дон» назвал причины своего участия в СВО

Священник Масенко: поддержка служителей церкви важна для бойцов
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Телеграм-канал «Первый казачий»

Многие считают, что священнослужителям не место на линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции, однако многие служители церкви находятся рядом с военными, чтобы оказать им поддержку. Об этом заявил священник казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового корпуса Максим Масенко, который принимает участие в СВО под позывным «Кедр». Его слова приводятся в Теlegram-канале «Первый казачий».

Вместе со своими боевыми товарищами батюшка находится на Кинбурнской косе — в самой западной точке зоны проведения спецоперации. Он стал походным священником по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла. По его мнению, поддержка священнослужителей крайне важна для бойцов.

«Бог всегда нас укрепляет, вдохновляет и защищает», — убежден Максим Масенко.

Он добавляет, что «нельзя оставлять чад Церкви Христовой без духовного окормления».

«Казаки всегда являлись воинами Христовыми и испокон веков выполняли свой воинский долг. Казаки всегда слушают своего атамана. Если атаман сказал идти в поход, то они идут в поход, на линию боевого соприкосновения, помогая Вооруженным силам», — рассказал батюшка.

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