Девушка-подросток обвинила петербургского студента в изнасиловании и ударе ногой в живот

В Петербурге 17-летняя девушка обвинила 23-летнего студента в изнасиловании и ударе ногой в живот. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Девушка 14 апреля обратилась в Городской центр охраны репродуктивного здоровья подростков «Ювента». Медики после осмотра заключили, что она могла стать жертвой изнасилования и побоев.

Несовершеннолетняя сообщила, что 12 апреля ее изнасиловал студент шестого курса одного из городских вузов, который проживает в престижном районе. После этого молодой человек ударил ее ногой в живот.

Мать подростка обратилась за помощью в правоохранительные органы, стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства случившегося. Юношу, которого девушка обвинила в изнасиловании и нанесении побоев, опросили и отпустили. Материалы переданы в Следственный комитет России.

Ранее новый знакомый изнасиловал россиянку и списал с ее счета 130 тысяч рублей.