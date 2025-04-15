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Четырехлетний мальчик проглотил 22 магнита и попал на операционный стол

В Нижневартовске четырехлетний мальчик проглотил 22 магнита и попал в реанимацию
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Depositphotos

В Нижневартовске ребенок проглотил 22 магнитных шарика и оказался на операционном столе. Об этом сообщает городская детская больница.

Четырехлетний мальчик поступил в больницу, предположительно, спустя два месяца после того, как проглотил 22 магнитных шарика. Из них 20 вышли естественным путем, однако еще два остались внутри в сцепленном состоянии. Ему назначили клизмы, однако это не помогло. После этого ему провели колоноскопию, по результатам которой стало ясно, что магниты уже «плотно сидят» в слизистой оболочке, а между ними образовался свищ.

Мальчику провели операцию, в ходе которой извлекли шарики. Врачи зашили дыры в тканях, которые возникли из-за магнитов. После этого ребенок еще два дня провел в реанимации, сейчас он находится в стабильном состоянии.

Ранее в Нижегородской области шестилетний мальчик затолкал в нос магнитные шарики.

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