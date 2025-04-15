Калининградец полез по трубе в квартиру к бывшей жене, но сорвался и ударился о землю

В Калининграде мужчина пытался залезть в окно к бывшей жене по трубе, но упал

В Калининграде мужчина попытался залезть в окно к бывшей жене по трубе и сорвался на землю с высоты второго этажа. Об этом сообщает «Клопс».

На прошлой неделе житель дома на улице Елизаветинской вышел на балкон и услышал крик, а затем удар о землю и стоны. Живущий на первом этаже мужчина решил, что звуки доносятся с расположенной поблизости строительной площадки, и побежал туда. Однако работы на объекте в тот момент уже не велись, и калининградец, убедившись, что никто не пострадал, вернулся домой.

Вскоре выяснилось, что помощь нужна мужчине, который находился у соседнего подъезда и не мог подняться. Оказалось, что он решил забраться в квартиру к бывшей супруге по газовой трубе, но не удержался и упал.

«Он сказал, что бывшая жена живет на втором или третьем этаже. Он полез к ней по газовой трубе и упал, поясницей ударился прямо о поребрик. Она видела, что всё это случилось, и даже не вышла. <...> Я вызвал скорую, ждал вместе с ним медиков. А она из окна кричала: «Уберите его отсюда, он мне не нужен, мы разведены». Он жаловался, что тело горит и он не чувствует ног», — рассказал очевидец.

В итоге 30-летнего пострадавшего доставили в БСМП с подозрением на перелом нескольких позвонков. У мужчины диагностировали травмы рук, живота и таза. Известно, что раньше он активно употреблял запрещенные вещества.

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