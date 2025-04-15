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В Казахстан вернули незаконно вывезенные активы на сумму более $1 млрд

Токаев заявил о направлении возвращенных средств на решение социальных задач
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Официальный сайт президента Казахстана/Reuters

За минувший год в Казахстан возвращены незаконно вывезенные активы на сумму более $1 млрд. Об этом сообщили на заседании правительства республики, передает Telegram-канал KeyNews.

Как уточнили в комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, в Казахстан вернулось около 610 млрд тенге ($1,1 млрд), из которых 506 млрд тенге составляют денежные средства, а остальное — движимое и недвижимое имущество.

Кроме того, были заключены соглашения с рядом олигархов о добровольном возврате активов на сумму 150 млрд тенге (около $300 млн). Также они обязались инвестировать в экономику республики $10,5 млрд.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что за три года в страну уже возвращены активы на сумму более 2 трлн тенге ($3,8 млрд).

«Крайне важно, что эти средства идут на решение насущных экономических и социальных задач в регионах», — подчеркнул он на на заседании Национального курултая в марте.

Как уточнил Токаев, примером использования возвращенных средств станет многофункциональный спортивный комплекс в Кокшетау, строительство которого состоится в 2025 году. По его словам, строительство объекта финансируется за счет этих активов.

Депутат Мажилиса Казахстана Марат Башимов заявил, что процесс возврата активов демонстрирует справедливость и неотвратимость наказания за нарушения прав граждан республики.

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