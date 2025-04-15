Осложнения ковида привели к разрушению черепа россиянина и оставили его без глаза

В Тюмени осложнения после ковида оставили мужчину без глаза и части черепа

В Тюмени врачи частной клиники спасли мужчину с тяжелыми осложнениями после перенесенного COVID-19. Об этом сообщает издание «72.ru» со ссылкой на онколога-хирурга учреждения Юлию Шубину.

Врач пояснила, что после перенесенного вируса у пациента развилась грибковая инфекция — она поразила кости лица.

«Грибок разрушил верхнюю челюсть, нижнюю стенку глазницы, глаз утратил зрение и «провалился», во рту образовалась дыра, через которую было видно полость носа и придаточные пазухи», — поделилась медик.

Специалисты несколько месяцев искали решение. В итоге решились на вмешательство, во время которого удалили сибиряку поврежденный глаз. В область дефекта они пересадили лоскут кожи, взятый со спины. После проведенной операции по восстановлению лица мужчина смог есть и говорить. По словам Шубиной, «объем поражения был колоссален».

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