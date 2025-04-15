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«Пикник Афиши» x Сбер объявил первых артистов фестивалей в Москве и Санкт-Петербурге

Фестиваль «Пикник Афиши» x Сбер состоится 21 июня в Москве
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Пресс-служба компании «Афиша»

Фестиваль «Пикник Афиши» x Сбер в Москве пройдет 21 июня на территории парка «Коломенское», сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что мероприятие, появившееся в 2004 году как разовое событие, за годы существования стало культурным трендсеттером, объединяющим поколения.

Гостей в столице ждут выступления десятков артистов на четырех сценах. В лайнапе значатся Mnogoznaal, DOPECLVB, CREAM SODA, «Моя Мишель», Rozalia.

Также организаторы обещают неожиданные коллаборации, долгожданные возвращения и громкие премьеры.

В свою очередь, в Санкт-Петербурге фестиваль состоится 9 августа на Елагином острове. Там на четырех сценах выступят CREAM SODA, Mnogoznaal, Rozalia, а также Сироткин, БАЗАР, ЛАУД и тима ищет свет.

Как уточнили организаторы, список артистов будет пополняться. Кроме того, скоро будут объявлены имена участников второй и третьей волн.

Отмечается, что помимо музыки, посетители «Пикника Афиши» x Сбера смогут посетить лекции, маркеты, фудкорты и специальные зоны от ведущих брендов. Гостей ожидают нестандартные арт-инсталляции, кулинарные мастер-классы и интерактивные форматы взаимодействия.

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