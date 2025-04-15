Полуголый мужчина разгромил подъезд и ворвался в квартиру к соседу

В Новосибирской области полуголый мужчина громил подъезд и попал на видео

В Краснообске Новосибирской области полуголый мужчина без обуви устроил погром в подъезде многоэтажки, злоумышленника удалось скрутить соседям. Об этом сообщается в Telegram-канале «АСТ 54».

Инцидент произошел в подъезде многоэтажке в третьем микрорайоне Краснообска. Босой мужчина в одних шортах бродил по подъезду. Его действия попали на камеру видеонаблюдения. Дебошир сначала выломал дверь в общем холле, затем пытался открыть двери лифта и колотил по ним руками.

На шум вышел сосед, однако хулиган не прислушался к замечаниям и ворвался в чужую квартиру. Мужчине удалось скрутить и выгнать злоумышленника на улицу, где его задержали сотрудники Росгвардии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Бурятии задержали мужчину за попытку ограбить магазин с игрушечным пистолетом. Подозреваемый ворвался в магазин в маске, и, угрожая продавщице оружием, потребовал деньги. Когда женщина испугалась и убежала в подсобку, посетитель перепрыгнул через прилавок, взял бутылку алкоголя и хотел уйти, но застрял. В момент нападения грабитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее бывший ученик ворвался в челябинскую школу, устроил погром и проник в кабинет директора.