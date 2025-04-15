Приезжий представлялся в ПВЗ маркетплейса экспедитором и забирал невыкупленные товары себе

В Подмосковье мигрант обокрал шесть ПВЗ маркетплейса под предлогом вывоза товара

В Московской области правоохранители задержали 38-летнего приезжего, которого подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По предварительной информации, мужчина шесть раз ограбил пункты вывоза товаров одного из маркетплейсов, используя одну и ту же схему.

«Мужчина представлялся работникам экспедитором и сообщал, что отвезет непринятые покупателями товары на склад, так как у их штатных водителей якобы сломалась машина. Далее злоумышленник имитировал процесс приема посылок, делая вид, что при помощи своего телефона считывает имеющиеся на них штрих-коды», — говорится в сообщении.

Провернув лжесчитывание товаров, он грузил их в свое авто и уезжал. Жертвами мошенника стали владельцы пунктов выдачи в поселке Вербилки и Талдоме. Ущерб от действий злоумышленника составил более 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ. Фигурант заключен под стражу.

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