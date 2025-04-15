В Москве 15-летняя девочка напала на отца с ножом, мужчину не спасли

В Москве школьницу подозревают в нападении с ножом на отца

В Южном Бутово девочку-подростка подозревают в нападении на отца, мужчина получил несколько ножевых ранений. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного СК.

Инцидент произошел в многоэтажке на Бартеневской улице, в одной из квартир был обнаружен мужчина с несколькими ножевыми ранениями. Спасти пострадавшего не удалось.

По данным СК, в совершении преступления подозревается 15-летняя дочь мужчины, девочка напала на отца с ножом. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ставрополе подросток заступился за мать и ударил отчима ножом. 43-летний мужчина поссорился со своей сожительницей, в ссору матери и отчима вмешался 17-летний пасынок. Юноша схватил нож и вонзил его в голову мужчине. Пострадавшего удалось спасти, его здоровью был причинен тяжкий вред. В отношении несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

Ранее в Челябинске пьяный мужчина несколько раз ударил 11-летнего ребенка ножом.