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В Ноябрьске ребенок выпал из окна четвертого этажа и сумел дойти до соседей

В Ноябрьске четырехлетняя девочка выжила после падения из окна
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Natalia Deriabina/Shutterstock/FOTODOM

В ЯНАО ребенок выпал из окна многоэтажки, приземлился на козырек подъезда и выжил. Об этом сообщает портал «Север Пресс».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Советской, четырехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа. Ребенок приземлился на козырек подъезда, самостоятельно поднялся и сумел дойти до соседей на втором этаже.

Пострадавшая госпитализирована, подробности о ее состоянии неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что пятилетняя девочка выпала с третьего этажа многоквартирного дома в Екатеринбурге. Две сестры остались одни и заигрались. Девочки забрались на подоконник и стали наблюдать за птицами на улице. В этот момент ребенок оперся о сетку, которая не выдержала и рухнула вниз. Девочка выжила, она госпитализирована. Похожий случай произошел в Петербурге, где шестилетний мальчик с задержкой развития выпал из окна, пока родителей не было дома. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые с помощью пожарной лестницы сняли пострадавшего с козырька подъезда, на который он приземлился.

Ранее в Ростове пятилетний мальчик выпал из окна 12-го этажа и выжил.

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