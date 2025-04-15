В Астрахани школьник развел костер на подоконнике и чуть не сжег квартиру

Школьник из Астрахани устроил пожар в квартире, когда его старший брат отвлекся. Об этом сообщает портал Astrakhan.ru.

Инцидент произошел в Трусовском районе города. Родители оставили в квартире двух несовершеннолетних. Пока 17-летний юноша занимался домашними делами, его восьмилетний брат заскучал и решил развлечь себя. Он сложил на подоконнике куски картона и развел костер.

Пластиковый подоконник мгновенно вспыхнул, огонь быстро перекинулся на занавески. Соседи, заметившие дым, вызвали пожарных. До приезда экстренных служб старший брат сумел потушить огонь. Пострадавших нет.

До этого сообщалось, что на Урале восьмилетний мальчик в один день устроил пожар и потоп в квартире и ушел гулять. Восьмилетний школьник нашел в кладовке зажигалку и зажег свечу. Огарок, стоявший на коробке, прогорел, пламя начало распространяться на вещи. Испугавшись, мальчик схватил освежитель воздуха и попытался им потушить огонь, но сделал только хуже. Юный экспериментатор закрыл дверь в кладовке и убежал из дома. Возгорание обнаружили не сразу — соседи заметили, что их кладовку затапливает кипятком, они поднялись наверх и почувствовали запах гари. На место прибыли пожарные, огонь потушили.

Ранее в Иркутской области дети жарили хлеб и сожгли двухэтажный дом.