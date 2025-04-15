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Почти четверть россиян увольнялись с работы из-за болезни

Больше половины россиян сталкиваются с болезнями из-за работы
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Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Распорядок рабочего дня и условия труда оказывают большое влияние как на ментальное, так и на физическое здоровье. Более половины россиян (54%) сталкиваются с болезнями, спровоцированными работой. Чаще всего это связано с высоким уровнем стресса и тревоги.

Это показало исследование компании «Росгосстрах» и сервиса Зарплата.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Более половины опрошенных россиян (58%) начинают еще больше переживать за свою работу, когда заболевают. Основные причины беспокойства — это страх негативной реакции руководства на больничный (49%) и опасения по поводу снижения дохода (47%). Около трети респондентов боятся пропустить важные события, а каждый пятый волнуется из-за падения продуктивности в период болезни.

23% респондентов признались, что им приходилось увольняться с работы из-за проблем со здоровьем. Наиболее распространенными причинами стали болезни спины и поясницы (19%). 14% опрошенных рассказали, что уходили с работы из-за постковидного синдрома — быстрой утомляемости, головных болей, нарушения внимания. Еще столько же россиян прощались с работодателем из-за тяжелых вирусных заболеваний или расстройств центральной нервной системы. 5% сотрудников оставляли работу из-за проблем с психикой, таких как тревожное расстройство, депрессия, синдром хронической усталости, невроз и подавленность.

«Длительное нахождение в сидячем положении, стресс, неправильное питание и недостаток отдыха из-за большого объема работы могут оказывать серьезное влияние на здоровье сотрудников, поэтому в последние годы работодатели начали уделять больше внимания вопросам благополучия и соблюдения баланса между работой и личной жизнью персонала. Наши данные показывают, что 70% респондентов считают программу добровольного медицинского страхования с полным покрытием важнейшей поддержкой со стороны работодателя. Сегодня программы ДМС являются одним из ключевых инструментов привлечения нужных сотрудников, и потому многие работодатели стараются обеспечить их хорошее наполнение, включив в программу в числе прочего и заботу о ментальном здоровье сотрудников», — прокомментировала заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании «Росгосстрах» Ольга Купцова.

Ранее выяснилось, что россияне на майских праздниках планируют оздоровляться.

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