Минспорт разработает кодекс этики российского спорта

В ближайшее время будет принят кодекс этики российского спорта. Об этом на образовательной программе «Мастерская управления событиями» рассказал министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

По его словам, документ направлен на продвижение традиционных ценностей среди всех участников спортивного сообщества: спортсменов, болельщиков и тренеров. Также кодекс поспособствует формированию атмосферы уважения к различным культурам и вероисповеданиям на спортивных мероприятиях.

«Мы разрабатываем сейчас кодекс этики российского спорта. В нем будет 10 пунктов, в том числе и про ценности: уважение к старшим, семья, защита чести и интереса родной школы, города, региона. Россия, как видите, спортивная держава. Такого не было никогда. И мы его в мае примем на коллегии Минспорта», — отметил он.

Дегтярев подчеркнул, что любое спортивное событие в России становится площадкой для продвижения культурного кода страны. По его словам, это достигается за счет работы волонтеров, культурных программ, экскурсий и церемоний.

Также министр отметил важность предстоящей заявочной кампании по всем видам спорта после признания российского Олимпийского комитета.

«Во-первых, это возможность для нас создать комфортные условия для национальной сборной: дома всегда легче, родные стены помогают. Второе — это продвижение наших ценностей, истории, культуры», — добавил он.

Напомним, программа «Мастерская управления событиями» стартовала в марте для 60 режиссеров, продюсеров, представителей НКО, специалистов в сфере молодежной и культурной политики со всей страны. Это новое направление федеральной образовательной программы для опытных медиа- и PR- технологов, блогеров и лидеров мнений «Мастерская новых медиа» совместно с консалтинговой группой «Полилог».