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В Выборге курьер доставки спас пенсионерку от мошенников

В Выборге бдительный курьер спас сбережения пенсионерки от мошенников
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Сотрудник службы доставки не дал пенсионерке отдать накопления мошенникам, мужчина заподозрил неладное и отвез деньги в полицию. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Мошенники убедили 80-летнюю жительницу Выборга в том, что все ее накопления находятся в опасности. Чтобы сохранить деньги, женщина должна была передать их курьеру службы доставки.

Пенсионерка упаковала наличные в пакет с подушкой и передала приехавшему посыльному, но мужчина сразу заподозрил неладное. Он проверил содержимое посылки и обнаружил конверт с деньгами.

«Заказ обычный был. Подъехал по адресу, бабушка уже ждала, передала пакет, якобы для сына. Я поехал в сторону Питера, и у меня сомнения закрались. Созвонился с поддержкой, объяснил ситуацию и поехал в полицию», — рассказал 78.ru курьер Павел Волегов.

Пострадавшая, поняла что ее обманули мошенники, тоже обратилась в правоохранительные органы. Она рассказала, что в течение суток находилась под влиянием неизвестных и едва не лишилась более 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Бурятии сотрудницы банка спасли пенсионерку от мошенников.

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