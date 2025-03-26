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Пытавшаяся зачать ребенка с помощью ЭКО женщина осталась без обеих ног

Во Франции пытавшаяся зачать ребенка с помощью ЭКО женщина лишилась обеих ног
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Shutterstock/FOTODOM

Во Франции 26-летней женщине ампутировали обе ноги после того, как она сделала манипуляции в рамках протокола экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом сообщает 20 minutes.

Софи и Том из коммуны Дуврен несколько лет пытались зачать ребенка естественным способом, и когда процесс не увенчался успехом, обратились в медицинский центр для проведения ЭКО. В феврале 2024 года женщине провели в больнице пункцию яичников. На следующий день ее стала беспокоить боль в животе и тошнота. Гинеколог, консультировавший ее, посоветовал принять обезболивающее и противовоспалительное, но рекомендации не помогли. Через два дня мучений ее партнер отвез Софи в больницу скорой помощи.

По словам мужчины, женщину ввели в искусственную кому, так как ее состояние быстро ухудшалось: органы начинали отказывать один за другим.

Когда пациентка очнулась, то обнаружила, что ей ампутировали обе ноги и несколько фаланг на обеих руках.

«Врачи сказали, что у меня развился септический шок с полиорганной недостаточностью из-за стрептококка А», — поделилась Софи.

Сейчас женщина свободно передвигается на протезах, но так до сих пор не знает, почему возникла подобная ситуация. Пара подала в суд, который должен разобраться, могла ли ошибка врачей привести к трагическим последствиям.

По информации издания, в результате процедуры медикам удалось получить несколько яйцеклеток. Их оплодотворили и получили эмбрионы, готовые для подсадки.

Ранее в США матери пришлось отдать младенца из-за ошибки врачей во время ЭКО.

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