В Австралии оштрафовали компанию, которая солгала о составе экопакетов

Суд в Австралии оштрафовал производственного гиганта на $8,25 млн за ложные утверждения о составе популярных мусорных пакетов. Об этом сообщает Guardian.

The Clorox Company, производитель мусорных пакетов GLAD, в своей рекламной кампании, что пакеты изготовлены на 50% из переработанного пластика, собранного в океане, однако выяснилось, что материал поступал из общин Индонезии в радиусе до 50 км от побережья. Узнав об этом, австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) подала иск против Clorox Australia из-за ложных маркетинговых заявлений, которые неоднократно воспроизводились с июня 2021 года по июль 2023 года.

Суд постановил, что действия Clorox лишили потребителей возможности делать осознанный выбор, создавая ложное впечатление об экологических преимуществах продукции. При этом, как отметила судья, компания знала, что переработанный пластик не был извлечен непосредственно из океана или моря, но не собиралась вводить покупателей в заблуждение. В итоге Clorox признала нарушение и согласилась на штраф. Помимо того, компания обязана оплатить судебные издержки и опубликовать официальное извинение перед потребителями.

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