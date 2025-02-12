В Великобритании запретили рекламу леггинсов из-за слишком худой модели

В британском управлении по рекламным стандартам (ASA) сочли недопустимой рекламу молодежной марки одежды Next из-за модели, которая выглядела «нездорово худой». Об этом пишет Би-би-си.

По мнению ASA, бренд поступил безответственно, специально подчеркнув худобу модели с помощью ее позы и выбранного ракурса для съемки. Хотя организация признала, что лицо и руки девушки не выглядят исхудавшими, реклама была запрещена за нарушение кодекса социальной ответственности.

Компания Next с таким решением не согласилась. В ответ на запрос ASA ритейлер заявил, что модель ростом 180 см, появившаяся в рекламной кампании, имеет «здоровое и подтянутое телосложение», а ее поза была выбрана специально для того, чтобы «продемонстрировать посадку леггинсов как на прямых, так и на согнутых ногах». В заявлении бренда также говорилось, что после съемки фотографы не использовали ретушь для изменения внешности модели, и ее реальные пропорции остались нетронутыми.

Однако ASA не стала отменять наложенный запрет и попросила бренд одежды воздержаться от сотрудничества со «слишком худыми моделями».

В 2023 году организация запретила модному ритейлеру Warehouse использовать изображение модели в байкерской куртке больших размеров, заявив, что ярко выраженные ключицы, кости бедер и торс модели создают впечатление, что она «очень худая», что делает рекламу «безответственной».

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