Мужчина три года насиловал внучку своей жены, так как последняя отказывала ему в близости

В Таиланде мужчина три года насиловал внучку своей супруги и попал под суд

В Таиланде 38-летнего местного жителя арестовали за преступление против половой неприкосновенности 11-летней девочки. Об этом сообщает Daily News.

Согласно материалам дела, в полицию обратилась 29-летняя мать девочки. Женщина рассказала, что ей стало известно о противоправных действиях нового мужа ее 57-летней матери, с которыми несколько лет жила ее дочь.

Расследование подтвердило слова женщины, преступника задержали. Правоохранители установили, что мужчина почти ежедневно насиловал школьницу на протяжении трех лет. Свое поведение он объяснил тем, что супруга отказывала ему в близости.

Девочка молчала о преступлении, так как мужчина угрожал навредить ее бабушке.

Преступнику грозит заключение на срок до 20 лет со штрафом до 400 тысяч бат (почти 1 млн рублей).

Ранее в Малайзии 15-летняя школьница забеременела от 11-летнего брата.