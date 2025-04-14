С девушкой, не сумевшей стать матерью за девять лет в браке, расправились муж и свекровь

В Индии женщину терроризировали ее муж и свекровь. Их не устраивало, что она так и не забеременела за девять лет в браке. Об этом пишет Times of India.

Трагедия произошла на прошлой неделе в Лудхияне с 29-летней Шивани, которая в 2016 году сбежала из дома, влюбившись в Рохита, и заключила с ним брак, хотя ее семья была против этого. Впоследствии родственники девушки приняли ее отношения, однако сама Шивани столкнулась с домашним насилием со стороны мужа, свекрови и еще одного его родственника мужского пола. Они были недовольны тем, что Шивани не смогла родить ребенка.

«Они часто избивали ее и преследовали морально. 11 апреля Шивани позвонила мне и сказала, что они ее избивают. В этот момент Рохит вырвал у нее мобильный телефон. Я решил поехать в Лудхиану на следующий день», — рассказал отец потерпевшей, который же подал жалобу в полицию.

Однако уже 12 апреля ему позвонил Рохит и сообщил, что Шивани не стало, а затем подался в бега. Отец обнаружил множество травм на теле дочери и стал расспрашивать о произошедшем соседей, и они подтвердили, что слышали ее крики. Полиция уже арестовала свекровь жертвы, ее сына разыскивают.

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