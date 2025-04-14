Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

С девушкой, не сумевшей стать матерью за девять лет в браке, расправились муж и свекровь

В Индии муж и его родственники жестоко избивали жену из-за отсутствия детей
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В Индии женщину терроризировали ее муж и свекровь. Их не устраивало, что она так и не забеременела за девять лет в браке. Об этом пишет Times of India.

Трагедия произошла на прошлой неделе в Лудхияне с 29-летней Шивани, которая в 2016 году сбежала из дома, влюбившись в Рохита, и заключила с ним брак, хотя ее семья была против этого. Впоследствии родственники девушки приняли ее отношения, однако сама Шивани столкнулась с домашним насилием со стороны мужа, свекрови и еще одного его родственника мужского пола. Они были недовольны тем, что Шивани не смогла родить ребенка.

«Они часто избивали ее и преследовали морально. 11 апреля Шивани позвонила мне и сказала, что они ее избивают. В этот момент Рохит вырвал у нее мобильный телефон. Я решил поехать в Лудхиану на следующий день», — рассказал отец потерпевшей, который же подал жалобу в полицию.

Однако уже 12 апреля ему позвонил Рохит и сообщил, что Шивани не стало, а затем подался в бега. Отец обнаружил множество травм на теле дочери и стал расспрашивать о произошедшем соседей, и они подтвердили, что слышали ее крики. Полиция уже арестовала свекровь жертвы, ее сына разыскивают.

Ранее итальянец заставлял жену жить в собачьей будке и ходить по улицам в нижнем белье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами