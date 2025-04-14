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Россиянка обиделась на приятеля и сожгла его дом

В Приморье женщина из мести сожгла дом с тремя людьми
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Depositphotos

Во Владивостоке в суд направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обиделась на знакомого и сожгла его дом. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

По данным следствия, в феврале 2024 года обвиняемая поссорилась со своим приятелем и решила отомстить ему за обиду. Она пришла к частному дому потерпевшего, где вместе с ним находились еще два человека, и подожгла постройку.

Хозяин дома не смог выбраться из огня, двое его приятелей не пострадали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, 39-летней обвиняемой может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что на Алтае пенсионер пытался сжечь соседа и получил три года колонии. 70-летний обвиняемый часто ссорился со своим соседом. В один из дней он решил отомстить ему за старые обиды, пришел в гараж к соседу, облил его бензином и бросил в мужчину горящую спичку. Потерпевший выбил у нападавшего коробок из рук, скрутил его и вызвал полицию. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее россиянин приревновал жену и сжег дом соперника.

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