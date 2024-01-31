Женщина за рулем автомобиля заехала на подвесной мост, доверившись навигатору

В Таиланде женщина за рулем автомобиля доверилась навигатору и заехала на пешеходный подвесной мост, пишет World of Buzz. Cпасать водительницу пришлось экстренным службам.

Как сообщают СМИ, машину на подвесном мосту заметил местный житель, который сначала не поверил своим глазам. В автомобиле, левое переднее колесо которого висело над пропастью, сидела женщина и звала на помощь.

Свидетель инцидента вызвал спасателей. Женщина рассказала экстренным службам, что на подвесной мост заехала, потому что так ей проложил маршрут навигатор. Она была уверена, что едет правильным путем.

Специалисты отметили, что женщине повезло, что мост выдержал вес автомобиля, и он не сорвался вниз с 15-метровой высоты.

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