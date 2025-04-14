Мясник ударил хоккеиста ножом во время конфликта в петербургском ресторане

78.ru: в Петербурге мясника заподозрили в нападении с ножом на хоккеиста

В Петербурге конфликт в ресторане закончился поножовщиной. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 12 апреля в ресторане, расположенном на Южной дороге. Между двумя мужчинами возник конфликт, и один из них ударил другого ножом.

Пострадавший самостоятельно обратился в травмпункт. Врачи диагностировали у него колото-резаное ранение передней стенки грудной клетки, проникающее в плевральную полость. Его в удовлетворительном состоянии отправили в городскую больницу и поместили в хирургическое отделение.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого в нападении 49-летнего мужчину, который работает мясником. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, решается вопрос об избрании меры пресечения. Предварительно, пострадавший является хоккеистом петербургского клуба Rubin.

Ранее россиянин изрезал приятеля ножом после ссоры в баре.