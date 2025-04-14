У трехлетнего мальчика с жалобами на запоры нашли в кишечнике десятки аскарид

В Индонезии врачи спасли трехлетнего мальчика с аскаридами в кишечнике

В Индонезии врачи спасли трехлетнего мальчика с аскаридозом. Случай из медицинской практики был описан в медицинском журнале BMC.

Инцидент произошел в городе Мадурай. Трехлетний мальчик поступил в местную больницу с кишечной непроходимостью и жалобами на увеличенный в размерах живот и метеоризм. В течение дня, который ребенок пребывал в стационаре, у него несколько раз случилась рвота, во время которой из организма ребенка выходили черви. Обследование вкупе с последним фактом позволило диагностировать ему аскаридоз.

Для извлечения червей мальчику провели хирургическое вмешательство — лапаротомию и илеостомию. После этого ребенок прошел антипаразитарную терапию.

Как отметили медики, аскаридоз редко приводит к кишечной непроходимости, но у оперируемого ребенка случай был запущенным.

Специалисты предположили, что ребенок мог заразиться личинками A. lumbricoides через питьевую воду или еду.

Ранее в Нижегородской области спасли мужчину с червем в печени.