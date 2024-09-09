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В Нижегородской области хирурги извлекли ленточного червя из печени пациента

В Нижегородской области спасли мужчину с червем в печени

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Freepik.com

Мужчину с эхинококком в печени спасли врачи в Нижегородской области, операцию провели хирурги Кстовской районной больницы. Об этом сообщил главред МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в Telegram-канале.

Россиянин поступил в приемное отделение больницы с жалобами на боли в области живота, мужчина более двух месяцев не обращался к врачам. В ходе обследования медики обнаружили, что печень пациента увеличилась в размерах и заподозрили абсцесс с прорывом в брюшную полость. Было принято решение о проведении экстренного хирургического вмешательства.

«Откачали 300 мл гноя и удалили капсулу размером 10 на 8 см. Ей оказалась киста эхинококка — ленточного червя-паразита — она постепенно сдавливает органы, нарушает их функции и отравляет организм», — сообщил Алексей Никонов.

Сейчас жизни и здоровью пациента ничего не угрожает. Эхинококкозом называют заражение человека ленточным червем — эхинококком, пребывающим на момент инвазии в стадии личинки. В отличие от прочих глистов, эхинококк обитает не в кишечнике, а в других органах, поражая печень, легкие и даже головной мозг. Обитая в постоянно разрастающихся эхинококковых кистах, паразит вызывает сдавливание внутренних органов и мягких тканей, из-за чего снижается их функция. Кроме того, он отравляет организм человека токсичными отходами своей жизнедеятельности.

Ранее российские врачи спасли женщину с десятью кистами с паразитами в печени.

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