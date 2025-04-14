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Красноярец украл 23 кг сыра, притворился больным и пытался сбежать из больницы

В Красноярске мужчина украл из магазина 23 кг сыра

В Советском районе Красноярска росгвардейцы задержали местного жителя, который пытался украсть из магазина 23 кг сыра на сумму более 20 тысяч рублей, но был замечен персоналом. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии региона.

Инцидент произошел в одном из сетевых магазинов по улице Весны. Администратор торгового зала заметил, что один из покупателей пытается вынести, не оплатив, 20 упаковок сыра и тут же нажал «тревожную кнопку». Злоумышленник попытался скрыться вместе с украденным, но не успел.

Прибывший наряд Росгвардии задержал воришку, однако мужчина притворился больным и потребовал, чтобы его немедленно доставили в медицинское учреждение. Росгвардейцы отвезли подозреваемого в больницу, он снова попытался сбежать от них, но был пойман. Мужчину передали сотрудникам правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Краснокамске сладкоежка предстанет перед судом за кражу шоколада из магазина. 31-летний мужчина зашел в сетевой магазин, взял десятки шоколадок и отправился на выход, не оплатив товар. За ним бросилась продавщица, чтобы вернуть украденное. Мужчина пытался скрыться, роняя по дороге сладости, но у него не вышло. Женщина догнала его и потребовала вернуть товар. Задержать нарушителя работнице магазина помог прохожий. Вместе они привели мужчину в супермаркет и вызвали правоохранителей.

Ранее россиянин украл у бывшей возлюбленной полмиллиона рублей ради мечты о пивном магазине.

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