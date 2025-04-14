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«Легкая добыча»: россиян призвали позаботиться о пернатых «алкоголиках»

Орнитолог Мишин: в России начался сезон пьяных птиц – надо им помочь
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Randen Pederson/Wikimedia Commons

В России с приходом весны начался сезон птичьего «алкоголизма» — они склевывают забродившие ягодки и хмелеют, после чего падают на землю, становясь легкой добычей для мелких хищников. Особенно часто страдают от этого свиристели, снегири и другие пернатые, рассказал орнитолог парка «Сокольники» Вадим Мишин. В беседе с 360.ru он посоветовал по возможности помогать опьяневшим птицам.

Опьянение птиц от забродивших ягод бывает очень сильным — они могут лежать на земле, не подавая признаков жизни. При этом они становятся крайне беспомощными, а на восстановление обменных процессов требуется около суток.

«Степень опьянения — поражающий эффект на нервную систему — тоже сильнее, [чем у человека]. Представьте себе дозировку, скажем, 4-5 таких забродивших ягод по объему к массе тела: это то же самое, что человеку выпить ведро алкоголя», — подчеркнул орнитолог.

Он призвал по возможности помогать пернатым — упавшую от опьянения птицу можно перенести в безопасное место, особенно если она лежит на дороге. Можно забрать ее на балкон — она выспится, придет в себя и улетит. Однако важно помнить, что без необходимости брать птицу в руки не стоит, так как от стресса ее состояние может усугубиться — переносить ее нужно только в случае реальной опасности. Не нужно давать пернатому воду, так как это только усилит опьянение, или сорбенты — это тоже опасно.

Чтобы предотвратить опьянение птиц, следует собирать под деревьями подгнившие плоды, а также чаще вешать кормушки с сушеными ягодами, класть другую, не бродящую подкормку, заключил специалист.

Ранее было раскрыто, как птицы строят гнезда прочнее конструкций Леонардо да Винчи.

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