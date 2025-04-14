Митрополитов попросили поддержать признание Пасхи праздничным днем

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил обращения митрополитам 15 регионов России с просьбой поддержать признание Пасхи праздничным днем в их регионах. Об этом пишет РИА Новости.

«Считаю важным выйти с инициативой установления праздничных дней: Христова Воскресения (Пасха) и Дня Святой Троицы на региональном уровне», — говорится в документе.

Гусев добавил, что в ответ на его обращение многие главы российских субъектов выразили готовность поддержать данную инициативу.

Пасха — важнейший христианский праздник, который символизирует победу жизни и отмечается с особой радостью и торжественностью. В 2025 году православная Пасха совпадает с католической, празднование состоится в первый воскресный день после апрельского полнолуния. В этом году Пасха выпадает на 20 апреля.

Недавно сообщалось, что россияне в этом году в среднем потратят на подготовку к празднованию Пасхи 2,5 тыс. рублей.

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