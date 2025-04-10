Стало известно, сколько россияне потратят в 2025 году на подготовку к Пасхе

RT: на подготовку к Пасхе жители России тратят в среднем по 2,5 тыс. рублей

Россияне в этом году в среднем потратят на подготовку к празднованию Пасхи 2,5 тыс. рублей. Основные статьи расходов – это яйца, творог, сухофрукты и сметана, передает RT со ссылкой на результаты соответствующего исследования.

Больше всего на подготовку к Пасхе планируют потратить жители Москвы и Санкт-Петербурга – порядка 3 тыс. рублей. Меньше всего на эти цели уйдет у жителей Вологды, Калининграда, Рязани и Челябинска (до 1,5 тыс. рублей).

Помимо ингредиентов для праздничных блюд, россияне будут покупать украшения на сумму до тысячи рублей (32%), а 36% потратят на это не более 500 рублей.

Готовые куличи собираются покупать 69% опрошенных. Еще 45% рассказали, что предпочитают приобретать готовые украшения для яиц – краски, термонаклейки, декупаж.

Интересно, что в этом году отмечается рост интереса россиян к натуральным красителям, среди них – луковая шелуха, каркаде, морковь.

Исследование сервиса лояльности «Апельсин» подготовлено на основе опроса 2 тыс. жителей разных городов России.

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