Россиян предупредили о рисках утечки данных через «умные» зубные щетки

Современные «умные» зубные щетки с функцией Bluetooth-подключения обещают революцию в гигиене полости рта, но за технологичным фасадом скрываются возможные риски для цифровой безопасности. Гаджеты могут стать неожиданным каналом утечки конфиденциальных данных пользователей, рассказала «Газете.Ru» д.т.н., заведующий кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.

«Многие модели «умных» щеток собирают детальную информацию о привычках пользователя: время и продолжительность чистки, силу нажатия, частоту использования и даже географическое местоположение, если устройство синхронизировано со смартфоном. Эти данные передаются в мобильные приложения, а оттуда — на серверы производителей или партнерских компаний. Проблема заключается в том, что значительная часть таких устройств не обеспечивает должного уровня защиты передаваемой информации», — объяснила она.

Злоумышленники уже научились взламывать подобные гаджеты, превращая их в элементы вредоносных сетей (ботнетов). В результате зараженное устройство может незаметно использоваться для добычи криптовалюты, проведения атак типа DDoS или получения несанкционированного доступа к другим элементам экосистемы «умного» дома. Особенно тревожной является возможность анализа данных, поступающих от «умных» зубных щеток и сенсоров температуры, позволяющая определить, находится ли владелец дома, что создает угрозу совершения кражи.

«Чтобы снизить вероятность подобных рисков, специалисты рекомендуют принимать ряд мер предосторожности. Важно отключать соединение Bluetooth после завершения использования зубной щетки. Тщательно проверяйте запросы мобильных приложений на доступ к личным данным, например, к таким категориям, как геопозиция. Рекомендуется отдавать предпочтение продуктам известных брендов, обеспечивающих высокий уровень шифрования передаваемых данных (например, end-to-end шифрование), что существенно снижает риск утечек конфиденциальной информации», — резюмировала эксперт.

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