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В Британии раскрыли новые подробности о крушении «Титаника»

ABC: ученые раскрыли новые подробности столкновения «Титаника» с айсбергом
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Доцент кафедры кораблестроения в британском университете Ньюскала Саймон Бенсон рассказал телеканалу ABC подробности крушения лайнера «Титаник» в 1912 году.

По словам ученого, с помощью новейших технологий подводного сканирования исследователи создали самую детальную цифровую копию корабля, которая может изменить представления о его последних минутах. Для создания 3D-модели использовались, в том числе, 715 тысяч изображений обломков судна. Работа легла в основу документального фильма National Geographic «Титаник: Цифровое воскрешение», премьера которого состоялась 11 апреля.

Одно из ключевых открытий — уточненное время столкновения с айсбергом.

«Сейчас мы фактически узнаем из этих симуляций, что время, которое потребовалось «Титанику» для столкновения с айсбергом... составило 6,3 секунды», — сказал Бенсон.

В прошлом году издание Sky News сообщало, что знаменитый нос британского трансатлантического парохода «Титаника» лишился части металлических поручней, 15-футовая (4,5 метра) часть которых теперь лежит на дне моря.

Ранее российские ученые выяснили, на чем можно безопасно добраться до «Титаника».

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