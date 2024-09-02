«Титаник» потерял еще одну часть себя

Знаменитый нос британского трансатлантического парохода «Титаника» лишился части металлических поручней, 15-футовая (4,5 метра) часть которых теперь лежит на дне моря. Об этом сообщает издание Sky News.

«Нос корабля можно увидеть в сцене из фильма 1997 года, где Джек ощущает себя «королем мира» и держит Роуз над носом корабля».

Издание отмечает, что экспедиция к месту крушения 29 июля обнаружила, что силуэт судна резко изменился. По данным компании RMS Titanic Inc, которая обладает исключительными правами на подъем предметов с корабля, сообщила, что теперь в ограждении левого борта парохода имеется зазор размером около 15 футов (4,6 м).

Позднее 3D-сканирование показало, что часть «носа» целиком упала на морское дно. Корабль продолжает разрушаться.

В ходе последней экспедиции на морском дне была также обнаружена бронзовая статуя римской богини Дианы высотой около 60 сантиметров.

Во время своего первого рейса, в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года, «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул в Северной Атлантике. Обломки парохода покоятся на глубине 3750 метров. Впервые их обнаружила экспедиция Роберта Балларда в 1985 году.

Последующие экспедиции подняли со дна тысячи артефактов. Носовая и кормовая части корабля глубоко ушли в донный ил и находятся в ветхом состоянии, подъем их на поверхность в целости не представляется возможным.

Ранее российские ученые выяснили, на чем можно безопасно добраться до «Титаника».